Яркая вспышка зафиксирована около пяти часов утра 27 ноября в районе Уральского выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Очевидцы необычного явления предполагают, что наблюдали падение метеорита.
На записи видеорегистратора одного из автомобилистов, оказавшегося на Кольцовском тракте в момент вспышки, видно, что нечто, похожее на яркий светящийся шар, движется со стороны аэропорта Кольцова и падает в районе ЭКСПО-центра.
Вспышку сумел заснять еще один очевидец, находившийся на парковке в Большом Истоке.
Спустя несколько часов после вспышки в соцсетях стали появляться фотографии, на которых виден дым, поднимающийся над павильонами выставочного центра.
Примечательно, что необычную вспышку сняли и камеры наружного наблюдения МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Вспышка на кадрах настолько яркая, что на несколько секунд «ослепляет» технику.
О происходящем в районе выставочного центра направлен запрос в пресс-службу «Екатеринбург-ЭКСПО». Ответа пока не поступило.