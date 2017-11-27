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Главные новости Свердловской области
08:27  27 ноября 2017 2

Очевидцы сообщили о яркой вспышке вблизи «Екатеринбург-ЭКСПО». ФОТО, ВИДЕО

Подготовка к ИННОПРОМ-2017. Екатеринбург, екатеринбург экспо
Очевидцы необычного явления предполагают, что наблюдали падение метеоритаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Яркая вспышка зафиксирована около пяти часов утра 27 ноября в районе Уральского выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Очевидцы необычного явления предполагают, что наблюдали падение метеорита.

На записи видеорегистратора одного из автомобилистов, оказавшегося на Кольцовском тракте в момент вспышки, видно, что нечто, похожее на яркий светящийся шар, движется со стороны аэропорта Кольцова и падает в районе ЭКСПО-центра.

Вспышку сумел заснять еще один очевидец, находившийся на парковке в Большом Истоке.

Спустя несколько часов после вспышки в соцсетях стали появляться фотографии, на которых виден дым, поднимающийся над павильонами выставочного центра.

Фото: Сергей Васильев

Примечательно, что необычную вспышку сняли и камеры наружного наблюдения МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Вспышка на кадрах настолько яркая, что на несколько секунд «ослепляет» технику.

О происходящем в районе выставочного центра направлен запрос в пресс-службу «Екатеринбург-ЭКСПО». Ответа пока не поступило.

Виктор Жуков
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