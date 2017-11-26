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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:28  26 ноября 2017 0

Кадыров заявил, что мечтает оставить пост президента Чечни

Клипарт, кадыров рамзан
Пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике, считает ее главаФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей мечте — оставить пост президента Чеченской Республики. При этом, по словам Кадырова, он выбрал несколько подходящих кандидатур на замену себе, однако назвать его преемника может только высшее руководство России.

«Если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне», — заявил глава Чечни в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Он отметил, что готов оставить свой пост: «Можно сказать, это моя мечта», пояснив, что нести ответственность за народ и перед народом — это очень сложно.

«Не то, чтобы я устал, что я не хочу служить. А то, что … пришло время … сделать изменения и в Чеченской Республике», — приводит «Интерфакс» слова Кадырова.

Наталья Володина
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