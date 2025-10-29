Отцу Илона Маска понравилась идея участия его сына в создании тоннеля между РФ и Аляской

Эрролу Маску понравилась идея того, что его сын Илон может принять участие в создании тоннеля Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Отец миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, положительно оценил идею участия его сына в создании проекта тоннеля, который может связать Россию и Аляску. Об этом сообщили журналисты.

«Это хорошая идея. Почему бы и нет?» — цитирует ТАСС Маска старшего. Такой ответ он дал относительно предложения главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева Илону Маску принять участие в этом проекте.