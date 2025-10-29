Отцу Илона Маска понравилась идея участия его сына в создании тоннеля между РФ и Аляской
Эрролу Маску понравилась идея того, что его сын Илон может принять участие в создании тоннеля
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Отец миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, положительно оценил идею участия его сына в создании проекта тоннеля, который может связать Россию и Аляску. Об этом сообщили журналисты.
«Это хорошая идея. Почему бы и нет?» — цитирует ТАСС Маска старшего. Такой ответ он дал относительно предложения главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева Илону Маску принять участие в этом проекте.
Ранее на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назвал проект туннеля «интересным». Его планируют проложить под Беринговым проливом, чтобы соединить при помощи жд-транспорта Россию и США. Кандидат технических наук, доцент МАДИ Сергей Зеге ранее заявлял, что проект тоннеля стоит создать на основе технологии Илона Маска. Речь идет о герметичной трубе, по которой на высокой скорости двигаются транспортные капсулы.
