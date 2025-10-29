«Вряд ли получится»: экстрасенс высказалась о жизни Поклонской после смены имени

Наталья скрывала, что сменила имя Фото: Владимир Андреев

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская не просто так сменила имя и стала Радведой, но дело тут не в безопасности. Об этом в беседе с URA.RU заявила астролог, таролог и экстрасенс Аделина Панина. Она объяснила, что смена имени в зрелом возрасте означает попытку поменять судьбу.

«Смена имени несет за собой и перемену в судьбе. Это энергия обновления. Человек может перепрошить всю систему, программу жизни, поменяв свое имя. Если в ее адрес было много негатива, какие-то проклятия летели, перемена имени может обозначать совершенно другую ветку вероятности, чтобы прожить совершенно иную жизнь», — поясняет эксперт.

Панина отметила, что в случае с Поклонской, которая последнее время удивляет своими переменами в том числе и религии, может идти речь о кардинальной смене вектора жизни. В частности, Наталья может навсегда покинуть политику.

«Смена имени обозначает, что она будет пытаться сделать какой-то прорыв, учитывая ее статус, положение, связи. Но, честно говоря, вряд ли это получится. Скорее всего, она совсем уйдет из политики и будет, возможно, развивать какую-то свою общественную организацию, возможно, новый религиозный устой или что-то подобное. Я ощущаю такие попытки», — заключила экстрасенс.

Имя «Радведа» — не имеет однозначной трактовки. Предположительно, оно происходит от слияния двух слов, связанных с кришнаизмом и ведической традицией. «Радха» — в индуизме это одна из женских форм Бога, вечная возлюбленная Кришны, которая символизирует преданность и божественную любовь. «Веда» — священные писания индуизма, которые содержат знание.