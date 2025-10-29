Картаполов: Путин заботится об Украине больше, чем Зеленский
Картаполов заявил, что для Украины солдаты ВСУ просто расходный материал
Фото: Пресс-служба Государственной Думы
Президент РФ Владимир Путин относится к Украине и солдатам ВСУ лучше, чем Владимир Зеленский и европейские лидеры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В ходе визита в госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проходила встреча с участниками специальной военной операции, Владимир Путин сообщил о намерении допустить представителей средств массовой информации, включая иностранных и украинских журналистов, в район окружения противника. По словам главы государства, это позволит репортерам лично убедиться в происходящем на месте событий.
«Наш президент относится к Украине намного лучше, чем их собственный мнимый президент, просроченный. И, казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники», — сказал Картаполов журналистам. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Путин уделяет внимание даже этим вопросам, в то время как европейские псевдолидеры рассматривают Украину и ее граждан лишь как разменную монету, не придавая им никакой ценности. Депутат добавил, что такие инициативы Москвы подчеркивают гуманитарный подход России, в отличие от позиции Киева и Запада.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.