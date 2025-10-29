В ходе визита в госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проходила встреча с участниками специальной военной операции, Владимир Путин сообщил о намерении допустить представителей средств массовой информации, включая иностранных и украинских журналистов, в район окружения противника. По словам главы государства, это позволит репортерам лично убедиться в происходящем на месте событий.

«Наш президент относится к Украине намного лучше, чем их собственный мнимый президент, просроченный. И, казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники», — сказал Картаполов журналистам. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Путин уделяет внимание даже этим вопросам, в то время как европейские псевдолидеры рассматривают Украину и ее граждан лишь как разменную монету, не придавая им никакой ценности. Депутат добавил, что такие инициативы Москвы подчеркивают гуманитарный подход России, в отличие от позиции Киева и Запада.