Краснов внес свой первый законопроект в Госдуму в новом статусе председателя Верховного суда РФ
Суд в Путинском районе Грозного предложил создать Игорь Краснов
Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ © URA.RU
В Грозном (Чеченская республика) предложили создать новый суд, он может расположиться в Путинском районе. Такое предложение направил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов — это первый законопроект, который он внес в новом статусе.
«Внести в Госдуму Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона „О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской республики“, — говорится в постановлении пленума Верховного суда России. Решение о создании нового района было принято еще в сентябре. При этом, как отмечается в пояснительной записке, разрешение судебных споров, возникающих на территории нового района, происходит в Шейх-Мансуровском райсуде Грозного.
В сентябре 2025-го Совфед РФ утвердил, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от должности генерального прокурора страны. Основанием для этого решения стало назначение Краснова на пост председателя Верховного суда России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.