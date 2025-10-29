Краснов внес свой первый законопроект в Госдуму в новом статусе председателя Верховного суда РФ

Суд в Путинском районе Грозного предложил создать Игорь Краснов Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ © URA.RU

В Грозном (Чеченская республика) предложили создать новый суд, он может расположиться в Путинском районе. Такое предложение направил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов — это первый законопроект, который он внес в новом статусе.

«Внести в Госдуму Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона „О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской республики“, — говорится в постановлении пленума Верховного суда России. Решение о создании нового района было принято еще в сентябре. При этом, как отмечается в пояснительной записке, разрешение судебных споров, возникающих на территории нового района, происходит в Шейх-Мансуровском райсуде Грозного.