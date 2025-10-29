Песков рассказал о пользе «Орешника» на фоне заявлений из Европы
Песков сообщил, что на фоне заявлений становится ясно насколько ценен «Орешник»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На фоне заявлений из Европы становится особенно ясно, насколько для России ценен проект «Орешник». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона, тогда становится ясным, насколько нам дорог „Орешник“», — сказал представитель Кремля. «Орешник» упоминается в контексте международных отношений, а также экономической и политической стабильности региона.
Вопрос о размещении ракетного комплекса «Орешник» обсуждался ранее на встрече президентов России и Белоруссии в Минске. Тогда было заявлено, что развертывание системы связано с необходимостью обеспечить безопасность региона на фоне обострения отношений с западными странами. По планам, комплекс должен начать боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.