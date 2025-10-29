Песков сообщил, что на фоне заявлений становится ясно насколько ценен «Орешник» Фото: Роман Наумов © URA.RU

На фоне заявлений из Европы становится особенно ясно, насколько для России ценен проект «Орешник». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона, тогда становится ясным, насколько нам дорог „Орешник“», — сказал представитель Кремля. «Орешник» упоминается в контексте международных отношений, а также экономической и политической стабильности региона.