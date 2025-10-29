Президент Финляндии заявил, что нашел альтернативу российским энергоресурсам
Европа с надеждой смотрит на Казахстан, где можно получить энергоресрусы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Казахстан может стать для Европы альтернативным поставщиком энергоресурсов взамен России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он также отводит восточному соседу России ключевую роль в посредничестве между Европой и странами мира.
«Европа пытается уйти от поставок российских энергетических ресурсов — сжиженного газа и нефти, а это создает потребность в альтернативных источниках энергии. Казахстану в этом контексте принадлежит ключевая роль», — заявил Стубб в интервью «Казинформ». В настоящее время Стубб находится с визитом в Казахстане.
Кроме того, Стубб желает получатьинформацию от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева относительно России и Китая. Президент Финляндии уверен, что Казахстан может выступить посредником в общении более крупных государств, например, США и России.
Ранее Европа заявила, что готова полностью отказаться от российских энергоносителей к 2028 году. В России в ответ заявляют о риске полного упадка экономики Европы и роста цен на энергоносители.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Заур29 октября 2025 20:24Это означает , что Российские энергоресурсы , пойдут , через Казахстан . И так повсюду , через третьи страны .