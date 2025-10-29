Песков: испытания «Посейдона» проходят по международным правилам
29 октября 2025 в 19:25
Испытания вооружений, в том числе комплекса «Посейдон», проводятся с соблюдением норм международного права, США об этом уведомлены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
