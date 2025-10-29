Логотип РИА URA.RU
Песков рассказал о позиции России и США по украинскому конфликту

Песков: Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине
29 октября 2025 в 19:33
Песков считает, что Дональд Трамп искренне пытается помочь решить украинский конфликт

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пытается помочь решить украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что положительно воспринимается в Кремле. РФ нужно договариваться с Трампом исходя из своих национальных интересов», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, лидер США демонстрирует постоянство и отстаивает интересы США, что показывает истинную приверженность идеям мира.

Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что Москва приветствует намерение Дональда Трампа сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта и положительно оценивает назначение спецпосланника Стивена Уиткоффа, успешно проявившего себя на Ближнем Востоке. Российская сторона подчеркивает готовность к мирному диалогу и рассчитывает, что дипломатические усилия Вашингтона поспособствуют продвижению переговоров с Украиной.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

