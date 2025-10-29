Андрей Гриневич, озвучивавший Брюса Уиллиса, скончался в возрасте 69 лет
Андрей Гриневич скончался на 70 году жизни
Фото: Евгений Мессман/ТАСС
Советский и российский актер, режиссер дубляжа Андрей Гриневич скончался на 70-м году жизни. О смерти Гриневича 29 октября сообщила его коллега по цеху, актер озвучки Ислам Ганджаев.
По словам Ганджаева, Андрей Гриневич оставил весомый след в российской культуре: он озвучил более 400 проектов для большого и малого экрана и стал режиссером дубляжа свыше 150 фильмов. «Из жизни ушел истинный Мастер своего дела, которому мы благодарны за сотни голосов любимых героев. Его вклад в дубляж отечественного и мирового кино невозможно переоценить. Светлая память», — написал Ганджаев.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.