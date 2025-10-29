«Противоядия» нет: Картаполов раскрыл мощность системы «Посейдон»

Российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» способен нейтрализовать целые государства, «противоядия» против этой разработки не существует. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Аппарат „Посейдон“ — мощный вид оружия, который способен выводить из войны целые государства, „противоядия“ против него нет», — сказал Картаполов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, встретился с ранеными военнослужащими СВО. Беседуя с ними, он рассказал, что ВС РФ провели успешные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Верховный главнокомандующий отметил, что перехват данного устройства невозможен. Он отметил, что ни один зарубежный аналог не способен сравниться с этим аппаратом по характеристикам скорости и рабочей глубины.