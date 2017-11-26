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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:32  26 ноября 2017 1

«Несколько раз взрывали, обстреливали». Кадыров рассказал о покушениях на него

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Трех исполнителей покушения на Кадырова уже отправили в колонию строгого режимаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, сколько пережил покушений на свою жизнь. При этом он заверил, что ликвидировать его не удастся.

«Несколько раз взрывали, обстреливали — это нормально, такого серьезного ничего не было. Когда говорят, что они даже намеревались, то не по себе бывает … Я с ними воюю, я знаю, что я уничтожаю и буду уничтожать», — заявил Кадыров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Ранее Разман Кадыров говорил, что осуществить задуманное [покушение] «так легко не удастся».

Как напоминает РИА «Новости», за покушение на жизнь Кадырова в Чечне три человека были приговорены к шести с половиной годам колонии строгого режима. Это бывший охранник экс-офицера батальона «Восток» Исы Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец того же батальона Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов. Заказчиком покушения назван Иса Ямадаев, который в настоящее время находится в федеральном розыске. Его дело выделено в отдельное производство.

Отец Рамзана Кадырова, Ахмат-Хаджи, погиб в результате теракта 9 мая 2004 года. На центральной трибуне стадиона в Грозном, откуда президент Чечни и первые лица республики смотрели концерт в честь Дня Победы, сработало взрывное устройство. Семь человек погибли. Ахмат Кадыров умер по дороге в больницу, не приходя в сознание. Жертвой этого теракта стал также председатель Госсовета Чеченской Республики Хусейн Исаев.

Наталья Володина
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