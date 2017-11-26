Победительницей детского Евровидения-2017 стала россиянка

Российская участница триумфально победила на «Детском Евровидении-2017». Полина Богусевич с песней «Крылья» набрала 188 баллов. Финал конкурса прошел 26 ноября в Тбилиси.
Как сообщает ТАСС, 14-летняя россиянка Полина Богусевич учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Девушка — лауреат III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери» (Македония, 2012 год), участница шоу «Голос. Дети», «Окно в Париж», «Школа музыки», «Песня года-2014» и «Детская Песня года-2014».
Второе место в «Детском Евровидении-2017» занял 12-летний исполнитель из Грузии Григол Кипшидзе, третье — 13-летняя представительница Австралии Изабелла Кларк.
«Детское Евровидение» — ежегодный конкурс, в котором принимают участие дети до 15 лет из стран-членов Европейского вещательного союза, отмечает РБК.