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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:55  26 ноября 2017 1

Победительницей детского Евровидения-2017 стала россиянка

Полина Богусевич с песней «Крылья» набрала 188 балловФото: Instagram/Филипп Киркоров

Российская участница триумфально победила на «Детском Евровидении-2017». Полина Богусевич с песней «Крылья» набрала 188 баллов. Финал конкурса прошел 26 ноября в Тбилиси.

Как сообщает ТАСС, 14-летняя россиянка Полина Богусевич учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Девушка — лауреат III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери» (Македония, 2012 год), участница шоу «Голос. Дети», «Окно в Париж», «Школа музыки», «Песня года-2014» и «Детская Песня года-2014».

Второе место в «Детском Евровидении-2017» занял 12-летний исполнитель из Грузии Григол Кипшидзе, третье — 13-летняя представительница Австралии Изабелла Кларк.

«Детское Евровидение» — ежегодный конкурс, в котором принимают участие дети до 15 лет из стран-членов Европейского вещательного союза, отмечает РБК.

Наталья Володина
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