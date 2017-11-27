Мафия вывела Украину в лидеры мирового криминального рейтинга
Украина попала в первую тридцатку стран с наиболее высоким уровнем организованной преступности. Рейтинг из 137 государств составили эксперты Всемирного экономического форума на основании данных, собранных в 2015 и 2016 годах.
Бывшая советская республика заняла 113 место, заняв позицию между Угандой и республикой Тринидад и Тобаго, пишет газета «Известия».
Специалисты выставляли странам оценки по шкале от одного до семи баллов, где единица определялась как наиболее значительное влияние преступных группировок на бизнес.
В лидерах антирейтинга оказались Сальвадор, Гондурас, Венесуэла, Мексика и Гватемала. Самые лучшие показатели — у Финляндии, Норвегии и Омана. Россия оказалась на 86-м месте.