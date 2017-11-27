Жительница Тюмени, отправившая в Приурганск посылку дочери, пожаловалась на работу «Почты России». После доставки оказалось, что груз стал легче на один килограмм.
Посылку женщина отправила 7 ноября, и доставили ее вовремя — через 8 дней. Однако при этом пропала часть содержимого, в частности, мужской парфюм и бумажные полотенца. «Когда посылку при мне взвесили, ее вес был 7,215 кг, но дочь получила коробку весом чуть более шести килограмм», — говорит пострадавшая, слова которой приводит издание ng72.ru.
Женщина пожаловалась на работу почтальонов в Главпочтамт, однако официальной реакции пока не последовало.
Раннее «URA.RU» писало, что отделение «Почты России» на протяжении 45 суток доставляло письмо в здание, расположенное всего в 850 метрах от главпочтамта.