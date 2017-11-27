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10:28  27 ноября 2017 1

Тюменка пожаловалась на «Почту России»: из посылки пропали духи и полотенца

Почта России, почта россии, посылки
Некоторые отправления успевают «похудеть» по путиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жительница Тюмени, отправившая в Приурганск посылку дочери, пожаловалась на работу «Почты России». После доставки оказалось, что груз стал легче на один килограмм.

Посылку женщина отправила 7 ноября, и доставили ее вовремя — через 8 дней. Однако при этом пропала часть содержимого, в частности, мужской парфюм и бумажные полотенца. «Когда посылку при мне взвесили, ее вес был 7,215 кг, но дочь получила коробку весом чуть более шести килограмм», — говорит пострадавшая, слова которой приводит издание ng72.ru.

Женщина пожаловалась на работу почтальонов в Главпочтамт, однако официальной реакции пока не последовало.

Раннее «URA.RU» писало, что отделение «Почты России» на протяжении 45 суток доставляло письмо в здание, расположенное всего в 850 метрах от главпочтамта.

Лев Истомин
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