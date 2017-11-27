{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
Главные новости Курганской области
12:30  27 ноября 2017 3

В Зауралье исчезнут номера экстренных служб 02 и 03. Все заменит система «Безопасный регион»

КЧС.Курган, рожков олег, кетов сергей
Сергей Кетов (справа) доложил о взаимодействии экстренных службФото: Игорь Меркулов © URA.RU

К 2020 году в Зауралье планируется упразднить телефоны экстренных служб 01, 02 и 03. Вместо этого в Курганской области создается центр обработки вызовов системы 112, который получил название «Безопасный регион». Соответствующее решение приняло областное правительство, передает корреспондент «URA.RU».

Начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов отметил, что центр необходим для того, чтобы система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» продолжала развиваться. «Нам необходимо объединить все экстренные службы, оперативно обмениваться информацией о ЧС и угрозе её возникновения», — сказал Сергей Кетов.

Уже известно, что в Центре обработки вызовов системы «112» будет работать 50 сотрудников. Пока система работает в тестовом режиме и будет окончательно введена в эксплуатацию получения всех необходимых разрешений в Минкомсвязи РФ. Новая автоматизированная служба будет обслуживать всех жителей Курганской области.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров