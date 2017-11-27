К 2020 году в Зауралье планируется упразднить телефоны экстренных служб 01, 02 и 03. Вместо этого в Курганской области создается центр обработки вызовов системы 112, который получил название «Безопасный регион». Соответствующее решение приняло областное правительство, передает корреспондент «URA.RU».
Начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов отметил, что центр необходим для того, чтобы система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» продолжала развиваться. «Нам необходимо объединить все экстренные службы, оперативно обмениваться информацией о ЧС и угрозе её возникновения», — сказал Сергей Кетов.
Уже известно, что в Центре обработки вызовов системы «112» будет работать 50 сотрудников. Пока система работает в тестовом режиме и будет окончательно введена в эксплуатацию получения всех необходимых разрешений в Минкомсвязи РФ. Новая автоматизированная служба будет обслуживать всех жителей Курганской области.