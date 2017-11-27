12:44 27 ноября 2017 1

Сергей Нырков руководит районом уже почти год Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб назначил нового главу Верх-Исетского района. Вакантную должность занял Сергей Нырков, который с февраля 2017 года исполнял обязанности префекта вместо арестованного Александра Бреденко.

Сергею Ныркову 55 лет. В 1984 году он окончил химфак УрГУ (ныне УрФУ). Семь лет после этого работал в НПО автоматики. В 1991 году занялся бизнесом, однако спустя два года перешел на муниципальную службу. В структурах мэрии и Верх-Исетского района он занимался управлением муниципальным имуществом. В 2011 году Нырков был назначен на должность замглавы районной администрации по вопросам экономики и строительства.

Как ранее писало «URA.RU», бывший глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко в августе этого года получил три года колонии по ч.2 ст. 290 УК РФ за взятку в размере 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя Александра Перминова, выполнявшего работы по санитарному содержанию территории района. По версии следствия, чиновник вымогал эти деньги за «общее покровительство» при выполнении контракта.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что новый глава Верх-Исетского района не будет назначен, пока приговор Бреденко не вступит в законную силу. На прошлой неделе Свердловский областной суд оставил приговор Верх-Исетского суда в силе.