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27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
12:44  27 ноября 2017 1

Якоб нашёл замену экс-главе Верх-Исетского района, которого на три года посадили за взятку

Сергей Нырков руководит районом уже почти годФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб назначил нового главу Верх-Исетского района. Вакантную должность занял Сергей Нырков, который с февраля 2017 года исполнял обязанности префекта вместо арестованного Александра Бреденко.

Сергею Ныркову 55 лет. В 1984 году он окончил химфак УрГУ (ныне УрФУ). Семь лет после этого работал в НПО автоматики. В 1991 году занялся бизнесом, однако спустя два года перешел на муниципальную службу. В структурах мэрии и Верх-Исетского района он занимался управлением муниципальным имуществом. В 2011 году Нырков был назначен на должность замглавы районной администрации по вопросам экономики и строительства.

Как ранее писало «URA.RU», бывший глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко в августе этого года получил три года колонии по ч.2 ст. 290 УК РФ за взятку в размере 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя Александра Перминова, выполнявшего работы по санитарному содержанию территории района. По версии следствия, чиновник вымогал эти деньги за «общее покровительство» при выполнении контракта.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что новый глава Верх-Исетского района не будет назначен, пока приговор Бреденко не вступит в законную силу. На прошлой неделе Свердловский областной суд оставил приговор Верх-Исетского суда в силе.

Александр Пономарев
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