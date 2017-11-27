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27 ноября 2017
14:02  27 ноября 2017 0

В челябинской строительной фирме, за которой следит лично Путин, сменился директор

Денис Климкин (слева) возглавил «Речелстрой»Фото: «Миасс-онлайн»

В ООО «Речелстрой» — строительной фирме, от действий которых пострадали дольщики Челябинска и Кургана, -сменился руководитель. С понедельника, 27 ноября, на работу заступил Денис Климкин, сообщили «URA.RU» источники в компании.

«Климкина позвали как антикризисного управляющего, — пояснил источник. — С прежним руководителем Сергеем Бегельманом контракт расторгли месяц назад, только не внесли изменения в документы». Денис Климкин также руководитель двух проблемных строительных фирм в Миассе — «Проминвест» и «Жилищная инвестиционная корпорация». Обе фирмы находятся в стадии банкротства — не достроены четыре многоэтажных дома. Климкин стал директором этих ООО в ноябре 2016 года. В Миассе к нему относятся как к «зиц-председателю», который сейчас проводит в мэрии встречи с обманутыми дольщиками.

Получить комментарий Климкина не удалось. Телефон Андрея Пязока, основного владельца «Речелстроя», не отвечает. На проблемы дольщиков «Речелстроя» обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Вылетая поздно вечером из Челябинска после визита, он позвонил одной из дольщиц и пообещал, что все проблемы будут решены. Достройкой микрорайона Чурилово Lake City занимается строительная компания «Западный луч».

В следственный комитет по региону передано уголовное дело в отношении «Речелстроя» по факту вывода со счетов фирмы средств дольщиков. У владельца фирма Андрея Пязока забрали загранпаспорт, чтобы он не мог покинуть Россию. Проблемы с домами «Речелстроя» есть и в Курганской области.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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