15:24 27 ноября 2017 0

По словам Сергея Сушкова (справа), челябинское зерно абсолютно безопасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область не станет экспортировать выращенное местными компаниями зерно в связи с нерентабельностью его транспортировки. С выбросом рутения-106 решение отказаться от поставок за рубеж никак не связано, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь минсельхоза региона Наталья Твердохлебова.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что все зерно было собрано еще до времени предполагаемого выброса рутения-106. «Челябинские производители могли бы вывезти на экспорт излишки в 150-200 тысяч тонн продовольственной пшеницы 3-го класса. Но за минусом всех транспортных расходов у них останется примерно от 4 тысяч до 5 тысяч рублей за тонну. Это ниже себестоимости. А фуражное зерно мы сами практически все потребляем — оно идет на птицефабрики и в свинокомплексы. Если какой-то выброс и был, он никак не повлиял на зерно, потому что оно уже было убрано. К тому же, основная масса зерна выращивается в сотнях километров на юге области», — добавили в минсельхозе области.

В региональном управлении Россельхознадзора заметили совпадение: едва только Челябинской области разрешили поставлять зерно в Китай, как появились сообщения о рутении-106. И эта информация «вызвала панику на зерновом рынке», признали в ведомстве. «Информируем, что зерно находится под контролем государства. ФГБУ „Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки“ в постоянном режиме проводит лабораторные исследования зерна на показатели безопасности и качества и может подтвердить, что российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности», — сказала пресс-секретарь южноуральского управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.

Согласно данным Росгидромета, в пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано повышение концентрации рутения-106 в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз.

«URA.RU» направило официальный запрос на «Аргаяшскую птицефабрику» (входит в группу компаний «Здоровая ферма») с просьбой о комментарии, однако на момент публикации ответа не получило.

Вице-губернатор Сергей Сушков, ранее возглавлявший минсельхоз области, а ныне курирующий это ведомство, подчеркнул, что никаких проблем с экспортом зерна, мясной или другой продукции южноуральских производителей нет. «Вся продукция проверяется и полностью соответствует требованиям безопасности. Больше проблем могло быть из-за запрета на ввоз курганского зерна и кормов из-за эпидемии африканской чумы свиней. Но и здесь мы не почувствуем никаких сложностей, поскольку компенсируем зерно и корма своими и из других регионов», — заверил чиновник.

Гендиректор птицефабрики «Равис», бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов подтвердил, что у производителей нет трудностей из-за информации о рутении. «Мы не испытываем никаких проблем, поскольку вся продукция соответствует требованиям безопасности», — заверил собеседник.

Сообщение Росгидромета о превышении содержания рутения-106 на Южном Урале вызвало панику среди населения и в СМИ. Позже власти объяснили, что цифры содержания этого изотопа в тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций.

На ПО «Маяк», которое входит в госкорпорацию «Росатом» и производит компоненты ядерного оружия, отрицают возможность выброса рутения. Более того, уже много лет рутений не используется в производстве. В «Росатоме» подтвердили, что никаких инцидентов на объектах атомной отрасли России не происходило.

Согласно одной из версий, концентрация рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией одного из искусственных спутников Земли. Это выясняют в официальных кругах, в том числе в Роскосмосе.

Между тем, котировки пшеницы из США на американской товарной бирже выросли до 156 долларов за тонну после появления сообщений о выбросе рутения-106 на Южном Урале.