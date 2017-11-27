{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
15:24  27 ноября 2017 0

Рутений ни при чем? Челябинская область отказалась от экспорта зерна

Дубровский и пшеница Челябинск, сушков сергей, поле, пшеница, урожай, берестов александр, дубровский борис
По словам Сергея Сушкова (справа), челябинское зерно абсолютно безопасноФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
все новости сюжета

Челябинская область не станет экспортировать выращенное местными компаниями зерно в связи с нерентабельностью его транспортировки. С выбросом рутения-106 решение отказаться от поставок за рубеж никак не связано, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь минсельхоза региона Наталья Твердохлебова.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что все зерно было собрано еще до времени предполагаемого выброса рутения-106. «Челябинские производители могли бы вывезти на экспорт излишки в 150-200 тысяч тонн продовольственной пшеницы 3-го класса. Но за минусом всех транспортных расходов у них останется примерно от 4 тысяч до 5 тысяч рублей за тонну. Это ниже себестоимости. А фуражное зерно мы сами практически все потребляем — оно идет на птицефабрики и в свинокомплексы. Если какой-то выброс и был, он никак не повлиял на зерно, потому что оно уже было убрано. К тому же, основная масса зерна выращивается в сотнях километров на юге области», — добавили в минсельхозе области.

В региональном управлении Россельхознадзора заметили совпадение: едва только Челябинской области разрешили поставлять зерно в Китай, как появились сообщения о рутении-106. И эта информация «вызвала панику на зерновом рынке», признали в ведомстве. «Информируем, что зерно находится под контролем государства. ФГБУ „Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки“ в постоянном режиме проводит лабораторные исследования зерна на показатели безопасности и качества и может подтвердить, что российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности», — сказала пресс-секретарь южноуральского управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.

Согласно данным Росгидромета, в пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано повышение концентрации рутения-106 в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз.

«URA.RU» направило официальный запрос на «Аргаяшскую птицефабрику» (входит в группу компаний «Здоровая ферма») с просьбой о комментарии, однако на момент публикации ответа не получило.

Вице-губернатор Сергей Сушков, ранее возглавлявший минсельхоз области, а ныне курирующий это ведомство, подчеркнул, что никаких проблем с экспортом зерна, мясной или другой продукции южноуральских производителей нет. «Вся продукция проверяется и полностью соответствует требованиям безопасности. Больше проблем могло быть из-за запрета на ввоз курганского зерна и кормов из-за эпидемии африканской чумы свиней. Но и здесь мы не почувствуем никаких сложностей, поскольку компенсируем зерно и корма своими и из других регионов», — заверил чиновник.

Новость по теме
Пшеница из США подорожала на фоне новостей о выбросе рутения на Урале

Гендиректор птицефабрики «Равис», бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов подтвердил, что у производителей нет трудностей из-за информации о рутении. «Мы не испытываем никаких проблем, поскольку вся продукция соответствует требованиям безопасности», — заверил собеседник.

Сообщение Росгидромета о превышении содержания рутения-106 на Южном Урале вызвало панику среди населения и в СМИ. Позже власти объяснили, что цифры содержания этого изотопа в тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций.

На ПО «Маяк», которое входит в госкорпорацию «Росатом» и производит компоненты ядерного оружия, отрицают возможность выброса рутения. Более того, уже много лет рутений не используется в производстве. В «Росатоме» подтвердили, что никаких инцидентов на объектах атомной отрасли России не происходило.

Согласно одной из версий, концентрация рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией одного из искусственных спутников Земли. Это выясняют в официальных кругах, в том числе в Роскосмосе.

Между тем, котировки пшеницы из США на американской товарной бирже выросли до 156 долларов за тонну после появления сообщений о выбросе рутения-106 на Южном Урале.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров