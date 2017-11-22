{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
22:09  22 ноября 2017 0

Пшеница из США подорожала на фоне новостей о выбросе рутения на Урале

Дубровский и пшеница Челябинск, пшеница, урожай
Российская пшеница может быть заражена радиоактивным веществомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
все новости сюжета

Котировки пшеницы из США на американской товарной бирже выросли до 156 долларов за тонну. Рост цен на зерно последовал после появления сообщений о мощном выбросе рутения-106 на Южном Урале.

О скачках котировок сообщило агенство Reuters. По мнению агентства, причиной стала информация о возможном радиоактивном заражении значительных сельскохозяйственных площадей на Урале.

Между тем Росгидромет 21 ноября заявил, что уровень содержания рутения-106 на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности. Документ составлялся на основании данных еженедельного мониторинга по содержанию радиоактивных элементов на территории РФ.

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь минсельхоза Челябинской области Наталья Твердохлебова, в этом году аграрии Южного Урала уже экспортировали 150 тыс. тонн зерна в другие регионы. При этом она отметила, что в области собирается значительное количество зерна: так, урожай южноуральских аграриев в 2017 году составил почти 2,5 млн тонн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об аварийных ситуациях в Челябинской области. Он отметил, что информация о возможной аварии, приведшей к повышению уровня содержания рутения, запрошена у всех компетентных ведомств, передавала «Национальная служба новостей». Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) не нашла нарушений в работе ПО «Маяк», с которым некоторые СМИ связывали выброс.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров