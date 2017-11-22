22:09 22 ноября 2017 0

Российская пшеница может быть заражена радиоактивным веществом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Котировки пшеницы из США на американской товарной бирже выросли до 156 долларов за тонну. Рост цен на зерно последовал после появления сообщений о мощном выбросе рутения-106 на Южном Урале.

О скачках котировок сообщило агенство Reuters. По мнению агентства, причиной стала информация о возможном радиоактивном заражении значительных сельскохозяйственных площадей на Урале.

Между тем Росгидромет 21 ноября заявил, что уровень содержания рутения-106 на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности. Документ составлялся на основании данных еженедельного мониторинга по содержанию радиоактивных элементов на территории РФ.

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь минсельхоза Челябинской области Наталья Твердохлебова, в этом году аграрии Южного Урала уже экспортировали 150 тыс. тонн зерна в другие регионы. При этом она отметила, что в области собирается значительное количество зерна: так, урожай южноуральских аграриев в 2017 году составил почти 2,5 млн тонн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об аварийных ситуациях в Челябинской области. Он отметил, что информация о возможной аварии, приведшей к повышению уровня содержания рутения, запрошена у всех компетентных ведомств, передавала «Национальная служба новостей». Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) не нашла нарушений в работе ПО «Маяк», с которым некоторые СМИ связывали выброс.