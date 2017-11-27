В Кургане из-за гранаты эвакуировали жильцов 17-этажного дома

В Кургане 17-этажное здание по адресу 3 микрорайон, 35 эвакуировали из-за учебной гранаты. О происшествии изначально рассказали пользователи соцсетей.
«Мужчина заминировал 17-этажку, всех жителей эвакуируют», — написала Евгения Юрьевна в группе «Инцидент | Курган». В управлении МВД по Курганской области «URA.RU» пояснили, что в полицию поступило сообщение о предмете, похожем на гранату.
«Во время проверки было установлено, что это учебная граната. Эвакуировать пришлось более 30 человек, сейчас они все вернулись домой. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку, в результате которой будет принято решение в рамках действующего законодательства», — сказали нашему агентству в пресс-службе ведомства.