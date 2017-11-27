У тюменских гаишников отняли «общак»

16:59 27 ноября 2017 0

Спецбатальон ГИБДД работает по всей территории области Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюмени разгорается скандал вокруг элитного подразделения региональной Госавтоинспекции. По информации источника «URA.RU», уже возбужденное уголовное дело может потянуть за собой целый шлейф новых эпизодов, которые имеют все шансы окончиться плачевно для спецбатальона ГИБДД региона.

Речь идет о некоем «полицейском общаке», из которого якобы «кормились» элитные гаишники.

Деньги водители переводили на карту, где хранился «общак», говорит источник Фото: depositphotos.com © URA.RU

По мнению источника «URA.RU», речь идет об отлаженной системе взяток, которые поступали в «общак» сотрудников спецбатальона.

«Спецбат себя позиционирует как крутых, правильных ребят, которые не берут взяток, — говорит собеседник агентства. — Когда водителей на трассе останавливают, сразу, даже не представившись, заявляют: „Взяток не предлагать, мы все равно деньги не берем“. А они работают по всей области, даже своих полицейских ловят».

По словам источника, схема взяток была простой, при этом гаишники якобы денег от водителей в руки не брали.

«Они останавливали водителей, ловили на чем-то, и те на одну карточку деньги перекидывали — неважно, где их останавливали. В самой Тюмени, или по югу Тюменской области, — говорит он.

— У них в этой банде была одна-единственная банковская карточка, все деньги падали туда, это был их полицейский общак. Люди, видимо, скидывали деньги туда, куда им говорили. Потом [сотрудники спецбатальона] с этой карточки через мобильный банк деньги делили. Там не один человек этими деньгами пользовался».

Источник отметил, что сейчас «люди [водители] идут пачками и пишут заявления». По его информации, столь неприглядную для элитного спецбатальона историю сейчас «хотят утрясти», чтобы она не стала достоянием широкой общественности. «Но уголовное дело на прошлой неделе уже возбуждено», — отметил он.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области «URA.RU» подтвердили: дело действительно возбуждено. «В производстве следственных органов СКР по Тюменской области находится уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, возбужденное по ст. 291.2 (мелкое взяточничество)», — отметили в следственном управлении.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что факт взяточничества был выявлен в отношении одного сотрудника спецбатальона.

«Данный факт выявлен сотрудниками ОРЧ собственной безопасности УМВД по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий, — пояснили в пресс-службе. — Установлено два факта, по три тысячи рублей было перечислено на карту через посредника». В пресс-службе подчеркнули, что «данный сотрудник уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам». Кроме того, экс-полицейский понесет ответственность за свои действия в соответствии с законом.