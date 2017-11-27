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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:08  27 ноября 2017 0

Школьников готовят к учебе в период «военного положения». Директорам разослали письма с указаниями

10-летие ООО
Образовательные учреждения должны знать, как вести себя в критической ситуацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Красноярском крае в городские и муниципальные отделы образования выслали директорам школ методические указания по работе образовательных учреждений в военное время. В документе прописаны рекомендации по приведению школ «в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения».

Наличие данного распоряжения подтвердил пресс-секретарь министерства образования региона Надежда Квитковская. Она отметила, что такая подготовка определена федеральным законом, поэтому «все организации, в том числе и образования, должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации», сообщает «Медиазона».

«Что касается документа, то он был для внутреннего пользования, поэтому сейчас соответствующими органами ведется проверка на предмет того, откуда пошла утечка информации», — отмечает Квитковская.

В Министерстве образования Красноярского края пояснили, что рассылка таких документов — плановое мероприятие, а сам документ носит рекомендательный характер. «Никакой паники по данному вопросу быть не может», — сказал ведущий специалист ведомства Владимир Симашов.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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