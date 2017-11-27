18:15 27 ноября 2017 0

Галустян обратился в ФАС из-за использования его фото в рекламных целях Фото: depositphotos.com

Шашлычная в Копейске демонтировала баннер с изображением Михаила Галустяна после обращения актера и бывшего участника КВН в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области. Артист руководствовался законом «О рекламе».

ФАС попросила власти Копейска назвать владельца заведения, чтобы проверить наличие у него разрешения на установку баннера. Выяснилось, что шашлычная под названием «Шашлык-Бурум» принадлежит Карену Арзаканцяну. Он не сказал, было ли у него разрешение, но самостоятельно снял баннер.Предприниматель отметил, что фотографии Галустяна «наклеены вообще везде в области», и ничего страшного в этом не увидел.

«Михаил — мой земляк. Если надо будет, извинимся, но я не вижу тут ничего криминального. Я смотрю все его шоу и стараюсь не пропускать все с его участием, поэтому его [баннер] и наклеил», — цитирует бизнесмена РБК.

Галустян в обращении в ведомство уточнил, что изображение «привлекает повышенное внимание потребителей к указанному объекту рекламирования в связи с популярностью и широкой известностью» актера. Он утверждал, что владелец шашлычной нелегально использовал его фотографию на баннере. По словам артиста, только он владеет исключительными правами на снимок, а он не давал согласия на рекламу.