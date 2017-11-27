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Главные новости Челябинской области
10:56  27 ноября 2017 0

Галустяна «пустили на шаурму» челябинские рекламщики. Шоумен возмущается и пишет заявления. ФОТО

Реклама возмутила Михаила ГалустянаФото: УФАС по Челябинской области

Шоумен Михаил Галустян недоволен тем, что фото с его с изображением использовали для рекламы шаурмы в Копейске. Он подал соответствующее заявление в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Как сообщили «URA.RU» в УФАС по региону, Галустян указал в заявлении, что обладает исключительными правами на свои фото. Но согласия на их использование в рекламе, которая привлекает повышенное внимание потребителей, не давал. Настенное панно вывешено на стене здания, где находится фастфуд. Галустян держит в руках плакат, где написано: «Шашлык, Шаурма, На углях…».

По данным УФАС, нарушена п. 1, ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которому «изображения гражданина (в том числе его фотографии…) допускается только с согласия этого гражданина». Антимонопольная служба направила запрос в мэрию Копейска, чтобы установить владельца конструкции и проверить, имел или он на право на ее установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года.

Альбина Золотухина
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