Шоумен Михаил Галустян недоволен тем, что фото с его с изображением использовали для рекламы шаурмы в Копейске. Он подал соответствующее заявление в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.
Как сообщили «URA.RU» в УФАС по региону, Галустян указал в заявлении, что обладает исключительными правами на свои фото. Но согласия на их использование в рекламе, которая привлекает повышенное внимание потребителей, не давал. Настенное панно вывешено на стене здания, где находится фастфуд. Галустян держит в руках плакат, где написано: «Шашлык, Шаурма, На углях…».
По данным УФАС, нарушена п. 1, ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которому «изображения гражданина (в том числе его фотографии…) допускается только с согласия этого гражданина». Антимонопольная служба направила запрос в мэрию Копейска, чтобы установить владельца конструкции и проверить, имел или он на право на ее установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года.