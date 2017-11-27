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27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
18:03  27 ноября 2017 0

Мэр Чайковского опроверг, что заступался за чиновницу под следствием

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Мэр Чайковского не просил суд за свою подчиненнуюФото: depositphotos.com © URA.RU

В мэрии Чайковского опровергли информацию о том, что глава города Алексей Третьяков просил суд освободить из-под стражи главу комитета по управлению имуществом Наталью Смышляеву. Чиновница самостоятельно пыталась оспорить меру пресечения.

Наталью Смышляеву подозревают в продаже дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. Сейчас она находится под домашним арестом. Ранее «Чайковские новости» писали, что мэр Алексей Третьяков обратился в Пермский краевой суд с просьбой пересмотреть решение о домашнем аресте свей подчиненной и выпустить ее, чтобы она могла вернуться к служебным обязанностям. В городской администрации эту информацию опровергли, пояснив, что в тот момент градоначальник находился в отпуске.

При этом сама Смышляева действительно пыталась оспорить меру пресечения и просила освободить ее из-под домашнего ареста, чтобы вернуться к работе. Суд ей отказал. В итоге чиновницу уволили.

Анна Белкина
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