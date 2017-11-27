Экс-глава администрации Челябинска скоро покинет СИЗО

18:39 27 ноября 2017 0

Следствие не будет продлевать Сергею Давыдову срок содержания под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, может выйти на свободу в самые ближайшие дни. 29 ноября, в среду, истекает срок его содержания под стражей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Центрального районного суда, ходатайства о продлении ареста бывшему сити-менеджеру еще не поступало.

По словам консультанта суда Натальи Прохоровой, такое ходатайство должно поступить не позднее семи дней до истечения срока. Это означает, что следствие не будет просить о продлении Давыдову срока содержания в СИЗО. По информации «URA.RU», Сергей Давыдов активно сотрудничает со следствием. Следователь может сам избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Экс-глава мэрии Сергей Давыдов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он участвовал в выводе денег со счетов МУП «ЧКТС» с 2012 по 2015 годы.

Чиновника задержали сотрудники УФСБ по региону 29 сентября 2017 года, через два дня после того, как он вернулся в Челябинск из Испании, где проводит большую часть своего времени. В его коттедже и офисах, а также в МУП «ЧКТС» прошли обыски. Решением Центрального райсуда Челябинска Давыдов был взят по стражу.