{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
18:39  27 ноября 2017 0

Экс-глава администрации Челябинска скоро покинет СИЗО

Челябинский областной суд, апелляция адвокатов бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова. Челябинск, давыдов сергей
Следствие не будет продлевать Сергею Давыдову срок содержания под стражейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска
все новости сюжета

Экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, может выйти на свободу в самые ближайшие дни. 29 ноября, в среду, истекает срок его содержания под стражей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Центрального районного суда, ходатайства о продлении ареста бывшему сити-менеджеру еще не поступало.

По словам консультанта суда Натальи Прохоровой, такое ходатайство должно поступить не позднее семи дней до истечения срока. Это означает, что следствие не будет просить о продлении Давыдову срока содержания в СИЗО. По информации «URA.RU», Сергей Давыдов активно сотрудничает со следствием. Следователь может сам избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Экс-глава мэрии Сергей Давыдов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он участвовал в выводе денег со счетов МУП «ЧКТС» с 2012 по 2015 годы.

Чиновника задержали сотрудники УФСБ по региону 29 сентября 2017 года, через два дня после того, как он вернулся в Челябинск из Испании, где проводит большую часть своего времени. В его коттедже и офисах, а также в МУП «ЧКТС» прошли обыски. Решением Центрального райсуда Челябинска Давыдов был взят по стражу.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров