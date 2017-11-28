{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
01:43  28 ноября 2017 0

Волкер назвал «шагом назад» переговоры с Сурковым по Украине

Владислав Сурков, сурков владислав
Встреча Курта Волкера с Владиславом Сурковым не стала результативнойФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер назвал состоявшуюся 13 ноября встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад» в плане обсуждения размещения в Донбассе миротворцев ООН.

«Наша третья встреча, как вы сказали, была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине», — приводит RT слова дипломата, который также предположил, что это может быть связано с отсутствием двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

Ранее, когда Волкер анонсировал встречу с Сурковым, он назвал его «чрезвычайно умным, чрезвычайно серьезно настроенным собеседником». При этом американский политик тогда предположил, что Россия «серьезно изучает варианты» размещения «голубых касок» [миротворцев ООН в Донбассе] и готова проявить гибкость в решении этого вопроса.

Как напомнил спецпредставитель США, ранее Москва выступила за размещение миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе, однако Вашингтон настаивал на том, что миссия должна контролировать соблюдение перемирия на всей территории юго-востока Украины.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров