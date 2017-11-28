Волкер назвал «шагом назад» переговоры с Сурковым по Украине

01:43 28 ноября 2017 0

Встреча Курта Волкера с Владиславом Сурковым не стала результативной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер назвал состоявшуюся 13 ноября встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад» в плане обсуждения размещения в Донбассе миротворцев ООН.

«Наша третья встреча, как вы сказали, была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине», — приводит RT слова дипломата, который также предположил, что это может быть связано с отсутствием двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

Ранее, когда Волкер анонсировал встречу с Сурковым, он назвал его «чрезвычайно умным, чрезвычайно серьезно настроенным собеседником». При этом американский политик тогда предположил, что Россия «серьезно изучает варианты» размещения «голубых касок» [миротворцев ООН в Донбассе] и готова проявить гибкость в решении этого вопроса.

Как напомнил спецпредставитель США, ранее Москва выступила за размещение миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе, однако Вашингтон настаивал на том, что миссия должна контролировать соблюдение перемирия на всей территории юго-востока Украины.