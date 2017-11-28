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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
03:48  28 ноября 2017 0

Путин впервые посетит встречу высших священнослужителей РПЦ. Обсудят допустимое число браков и монахов с интернетом

Вокруг очереди к Храму Христа Спасителя. Москва, храм христа спасителя, хсс, пречистенская набережная, москва-река
Архиерейский собор пройдет в храме Христа СпасителяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится с членами Архиерейского собора — епископатом Русской православной церкви. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Эту же информацию, как пишет RT, ранее подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что мероприятие, в котором примут участие сотни архиереев со всего мира, в храме Христа Спасителя, а сам Путин побывает на нем впервые.

Архиерейский собор, созываемый раз в 4 года, пройдет с 29 ноября по 2 декабря, а 4 числа патриарх Кирилл возглавит торжественное богослужение. За эти четыре дня, по сообщает РБК, собор должен ответить на наиболее актуальные вопросы современной общественной и духовной жизни. Среди них —, сколько раз можно жениться православному человеку, как монаху жить с интернетом, зачем учить культуре в школах.

За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах.

Сергей Демин
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