03:48 28 ноября 2017 0

Архиерейский собор пройдет в храме Христа Спасителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится с членами Архиерейского собора — епископатом Русской православной церкви. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Эту же информацию, как пишет RT, ранее подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что мероприятие, в котором примут участие сотни архиереев со всего мира, в храме Христа Спасителя, а сам Путин побывает на нем впервые.

Архиерейский собор, созываемый раз в 4 года, пройдет с 29 ноября по 2 декабря, а 4 числа патриарх Кирилл возглавит торжественное богослужение. За эти четыре дня, по сообщает РБК, собор должен ответить на наиболее актуальные вопросы современной общественной и духовной жизни. Среди них —, сколько раз можно жениться православному человеку, как монаху жить с интернетом, зачем учить культуре в школах.

За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах.