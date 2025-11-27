Путин: Россия не просилась в G8, в свое время ее туда пригласили
По словам Путина, Россию официально никто не приглашал вернуться в G8
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия не стремилась к участию в G7/G8 — в свое время ее туда пригласили. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия не просилась в G7/G8, ее туда пригласили в свое время», — сказал Путин, передает корреспондент URA.RU. Президент подчеркнул, что перестал участвовать в саммитах G8 еще до обострения ситуации на Украине в 2014 году. На сегодняшний день, Россию официально никто не приглашал вернуться в G8.
Группа семи (G7) — это объединение ведущих развитых стран, которое играет значительную роль в мировой экономике и политике. В свое время к G7 присоединилась Россия, и формат стал называться G8.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность предложить России вновь присоединиться к «Большой восьмерке» (G8). Такая инициатива является частью европейского варианта «мирного плана», направленного на урегулирование ситуации на Украине.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.