Путин: на следующей неделе в Москву прибудет американская делегация
27 ноября 2025 в 18:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На следующей неделе в Москву прибудет делегация из США. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Слова передает журналист URA.RU. Тема переговоров пока не разглашается.
