Путин: Красноармейск и Димитров окружены
27 ноября 2025 в 18:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По заявлению Владимира Путина, города Красноармейск и Димитров полностью окружены. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
