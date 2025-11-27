Путин рассказал о пропаже Лаврова из публичной повестки

Лавров не попадал ни в какую опалу, заявил Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Слухи о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров оказался в опале, не имеют под собой оснований. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Киргизии, где он находится с официальным визитом.

«Ни в какую опалу Лавров не попал. <...> [Он] готовится ко встрече с американскими партнерами», — сказал российский лидер в ходе саммита ОДКБ в Бишкеке. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий.