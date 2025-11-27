Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца экстрадируют в ФРГ
27 ноября 2025 в 18:52
Фото: © URA.RU
Согласно информации, опубликованной изданием DPA, Италия после более чем трехмесячного периода передала германским правоохранительным органам гражданина Украины Сергея Кузнецова, который подозревается в участии в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
