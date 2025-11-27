Путин ответил на возможный сценарий конфискации российских активов в Европе
27 ноября 2025 в 18:54
Фото: © URA.RU
В настоящее время правительство Российской Федерации разрабатывает комплекс ответных мер на возможный сценарий конфискации российских активов на территории европейских стран. Президент Владимир Путин заявил, что конфискация российских активов в Европе будет являться актом воровства. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
