Путин объяснил, почему с Украиной бессмысленно подписывать договоры
Путин заявил, что после отмены военного положения на Украине нужно провести выборы президента страны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Украина совершила стратегическую ошибку, отказавшись от проведения выборов во время конфликта. Хотя Россия при этом провела избирательный процесс. После завершения боевых действий необходимо незамедлительно отменить военное положение в Киеве и организовать выборы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста URA.RU.
«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы», — заявил Путин в рамках рабочей поездки в Бишкек. Его слова передает корреспондент URA.RU.
При этом Владимир Путин утверждает, что в текущих условиях руководство Украины вряд ли сможет рассчитывать на победу на выборах без фальсификаций. В настоящий момент достижение договоренностей с Киевом неосуществимо, хотя это и необходимо. Крайне важно обеспечить международное признание решений России. Путин отметил, что следует учитывать, что ряд территорий на фронте находятся под суверенитетом РФ, и любые действия в их отношении могут быть расценены как агрессия против Москвы.
Ранее президент России сообщил, что на данный момент не существует готовых проектов мирного договора по урегулированию конфликта на Украине — есть лишь перечень вопросов, подлежащих обсуждению. По словам главы государства, после переговоров в Женеве между Украиной и США было принято решение разделить 28 пунктов на четыре группы, и эта информация была передана российской стороне. Владимир Путин не исключил, что предложенный США перечень может лечь в основу будущих соглашений.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
