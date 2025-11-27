Путин заявил, что после отмены военного положения на Украине нужно провести выборы президента страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украина совершила стратегическую ошибку, отказавшись от проведения выборов во время конфликта. Хотя Россия при этом провела избирательный процесс. После завершения боевых действий необходимо незамедлительно отменить военное положение в Киеве и организовать выборы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста URA.RU.

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы», — заявил Путин в рамках рабочей поездки в Бишкек. Его слова передает корреспондент URA.RU.

При этом Владимир Путин утверждает, что в текущих условиях руководство Украины вряд ли сможет рассчитывать на победу на выборах без фальсификаций. В настоящий момент достижение договоренностей с Киевом неосуществимо, хотя это и необходимо. Крайне важно обеспечить международное признание решений России. Путин отметил, что следует учитывать, что ряд территорий на фронте находятся под суверенитетом РФ, и любые действия в их отношении могут быть расценены как агрессия против Москвы.

