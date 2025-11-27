Путин ответил на слухи об агрессии России в сторону Европы

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова документально подтвердить отсутствие у нее агрессивных намерений в отношении европейских стран. При этом глава государства охарактеризовал заявления о планах России напасть на Европу как абсурдные и заведомо ложные. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.