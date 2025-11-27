Путин назвал ключевой момент в переговорах с США
27 ноября 2025 в 19:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Владимир Путин подчеркнул, что одним из основных моментов в переговорах с США является признание суверенитета России над Крымом и Донбассом.Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал