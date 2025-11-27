Путин рассказал о результатах действий ВС РФ на фронте
Путин заявил, что у Украины растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Темпы продвижения ВС России в зоне боевых действий на Украине растут. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что в октябре потери украинской стороны на фронте составили 47,5 тысячи человек.
«У России же динамика на фронте положительная, темпы движения войск увеличиваются», — заявил Путин в рамках своей рабочей поездки в Бишкек. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Глава государства также отметил высокий уровень дезертирства в украинской армии и указал на увеличивающийся разрыв между потерями ВСУ и числом военнослужащих, направляемых в зону боевых действий. К прошлому месяцу противник потерял около 47,5 тысяч военных. Также президент РФ сообщил, что конфликт будет исчерпан после того, как украинские войска покинут занимаемые территории.
Ранее Путин заявил, что на данный момент не существует проектов мирного договора по урегулированию конфликта на Украине — имеется лишь перечень вопросов, подлежащих обсуждению. После переговоров в Женеве между Киевом и Вашингтоном было принято решение разделить 28 пунктов на четыре группы, и эта информация была передана России. Владимир Путин не исключил, что предложенный США перечень может лечь в основу будущих соглашений. При этом он отметил, что в некоторых аспектах американская сторона принимает во внимание позицию РФ, однако по ряду вопросов необходимо проведение дальнейших переговоров.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
