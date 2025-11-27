Путин рассказал о результатах действий ВС РФ на фронте

Путин заявил, что у Украины растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих Фото: Роман Наумов © URA.RU

Темпы продвижения ВС России в зоне боевых действий на Украине растут. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что в октябре потери украинской стороны на фронте составили 47,5 тысячи человек.

«У России же динамика на фронте положительная, темпы движения войск увеличиваются», — заявил Путин в рамках своей рабочей поездки в Бишкек. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Глава государства также отметил высокий уровень дезертирства в украинской армии и указал на увеличивающийся разрыв между потерями ВСУ и числом военнослужащих, направляемых в зону боевых действий. К прошлому месяцу противник потерял около 47,5 тысяч военных. Также президент РФ сообщил, что конфликт будет исчерпан после того, как украинские войска покинут занимаемые территории.

