Путин ответил на шаг Трампа к проведению ядерным испытаниям

Путин заявил, что даст США ответ насчет анонсированных Трампом ядерных испытаний Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

На переговорах с США Россия поднимет вопрос, касающийся подготовки ядерных испытаний американским президентом Дональдом Трампом, которые он анонсировал в начале ноября. Об этом сообщил лидер РФ Владимир Путин.

«РФ поставит на переговорах с США тему, связанную с подготовкой ядерных испытаний», — заявил Путин в рамках своей рабочей поездки в Бишкек. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В начале ноября Трамп отдал распоряжение о срочном начале процедур, связанных с испытаниями ядерного оружия. Такие испытания могут проводиться под землей, в атмосфере или в водной среде. Президент США аргументировал свое решение тем, что, по его мнению, аналогичные действия предпринимают и другие государства. Недавно Штаты провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Продолжение после рекламы

В ответ на заявления Трампа спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выступил с призывом к организации диалога среди экспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские ведомства, ответственные за данный вопрос, внимательно следят за действиями США и других стран в области ядерных технологий.