Путин рассказал о проблеме на границе РФ и Казахстана

Путин объяснил недавние пробки из фур на границе с Казахстаном борьбой с черным импортом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Проблема скопления грузовых автомобилей на российско-казахстанской границе обусловлена мерами по борьбе с нелегальным импортом — водители фур пересекают границу без необходимых документов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна поможет Казахстану решить этот вопрос.

«Проблема с грузами на российско-казахстанской границе существует, так как значительное число фур пересекают границу без документов», — заявил Путин в рамках рабочей поездки в Бишкек. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Глава государства выразил уверенность в том, что таможенные службы двух стран смогут урегулировать ситуацию. Он также предположил, что проблема будет решена до конца текущего года. Российская Федерация предпримет все необходимые меры для ликвидации скоплений грузовиков на границе с Казахстаном.

Продолжение после рекламы