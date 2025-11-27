Исполнителя убийства генерала Москалика приговорили на пожизненное
Суд вынес приговор Игнату Кузину, устроившему взрыв
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Игнат Кузин, устроивший взрыв в подмосковной Балашихе, был признан виновным в организации взрыва, повлекшего за собой гибель заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Суд приговорил Кузина к пожизненному лишению свободы за совершение теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Суд вынес приговор Игнату Кузину, устроившему в подмосковной Балашихе взрыв», — передает РБК данные от пресс-службы. Согласно материалам следствия, в апреле 2025 года Игнат Кузин, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), установил самодельное взрывное устройство рядом с подъездом дома на бульваре Нестерова в Балашихе — в месте проживания Москалика.
Взрыв был активирован дистанционно в момент, когда генерал покидал дом утром 25 апреля, что привело к его гибели. Задержание Кузина произошло на следующий день после трагедии. В ходе расследования основной подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время Следственный комитет продолжает расследование в отношении соучастников преступления.
Ранее, в августе, ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области гражданина России 1976 года рождения, который, по версии ведомства, был соучастником убийства Москалика. Установлено, что с 2023 года мужчина поддерживал связь с украинскими спецслужбами и участвовал в доставке самодельной бомбы в Московскую область. Также его подозревают в передаче Киеву сведений о российских военнослужащих, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
