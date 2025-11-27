Логотип РИА URA.RU
Путин слышал информационный шум о контактах России, Украины и США в Абу-Даби

27 ноября 2025 в 18:46
Путин выступил на саммите ОДКБ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин слышал «информационный шум» по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби. По словам российского лидера, эта площадка активно используется для контактов спецслужб РФ и Украины.

«Площадка Абу-Даби активно используется для контактов спецслужб России и Украины», — подчеркнул президент в ходе саммита ОДКБ. Слова передает корреспондент URA.RU. Путин уточнил, что встреча представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, и в ней участвовал представитель ФСБ.

Кроме того, глава РФ Владимир Путин сообщил, что спецслужбы России и Украины всегда сохраняли контакты, в том числе в наиболее сложные периоды, причем основное внимание уделялось гуманитарным аспектам, передает RT. Также глава государства подчеркнул, что не существовало готовых проектов мирного договора по Украине — были лишь списки вопросов для обсуждения.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

