Путин слышал информационный шум о контактах России, Украины и США в Абу-Даби

Путин выступил на саммите ОДКБ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин слышал «информационный шум» по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби. По словам российского лидера, эта площадка активно используется для контактов спецслужб РФ и Украины.

«Площадка Абу-Даби активно используется для контактов спецслужб России и Украины», — подчеркнул президент в ходе саммита ОДКБ. Слова передает корреспондент URA.RU. Путин уточнил, что встреча представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, и в ней участвовал представитель ФСБ.