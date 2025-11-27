«Проектов не было»: Путин прокомментировал мирный план США по Украине
По словам Путина, некоторые пункты плана предстоит обсуждать
Проектов мирного договора по урегулированию конфликта на Украине не было, был только набор вопросов для обсуждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что некоторые пункта мирного плана, который составил Вашингтон, предстоит еще обсуждать.
«Никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. <...> После переговоров в Женеве Украины и США, они между собой решили, что все эти 28 пунктов надо разделить на четыре составляющие, нам все это было передано», — сказал Путин. Также он допустил, что перечень пунктов США может стать основой будущих договоренностей. Российский лидер подчеркнул, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ, а где-то «точно нужно садиться и обсуждать». Путин подчеркнул, что некоторые пункты сейчас звучат смешно.
Вашингтон продолжает работу над планом по урегулированию конфликта на Украине: изначально документ включал 28 пунктов, сейчас их число сократилось до 19, при этом окончательное количество пока не утверждено. В Кремле заявляют о готовности к переговорам, но отмечают, что предметного обсуждения предложенного США текста с Россией пока не ведется. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам.
