«Проектов не было»: Путин прокомментировал мирный план США по Украине

Проектов мирного договора по урегулированию конфликта на Украине не было, был только набор вопросов для обсуждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин , подчеркнув, что некоторые пункта мирного плана, который составил Вашингтон, предстоит еще обсуждать.

«Никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. <...> После переговоров в Женеве Украины и США, они между собой решили, что все эти 28 пунктов надо разделить на четыре составляющие, нам все это было передано», — сказал Путин. Также он допустил, что перечень пунктов США может стать основой будущих договоренностей. Российский лидер подчеркнул, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ, а где-то «точно нужно садиться и обсуждать». Путин подчеркнул, что некоторые пункты сейчас звучат смешно.