Путин не ожидал санкции против нефтяных компаний РФ
27 ноября 2025 в 18:49
Президент Владимир Путин сообщил, что не предполагал введения новых санкций со стороны США в отношении российских нефтяных компаний, поскольку после ситуации с Аляской никаких конфликтов между Москвой и Вашингтоном не возникало. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
