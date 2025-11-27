Путин: ВС РФ полностью окружили Красноармейск, 70% города освобождены

Красноармейск и Димитров полностью окружены Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

ВС РФ полностью окружили Красноармейск и Димитров, а также о значительно продвинулись в других населенных пунктах. В частности, 70% территории Красноармейска находится под контролем российских войск. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«70% территории Красноармейска находится в руках российских Вооруженных сил», — сказал российский лидер на полях саммита ОДКБ. Слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства добавил, что в Волчанске ВС РФ почти полностью установили контроль, а в Северске заняли 1,7 тысячи зданий из восьми тысяч.

Кроме того, Путин охарактеризовал обстановку в Северске как сложную для ВСУ. Он отметил, что российские войска приблизились к Северску с трех направлений — с востока, юга и севера, и в городе продолжаются интенсивные боевые действия. Также, по словам президента, подразделения группировки «Восток» сумели прорвать оборону противника и демонстрируют стремительное продвижение на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Путин высказал предположение о вероятности обрушения фронта на запорожском направлении для ВСУ.

