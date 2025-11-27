Путин назвал часть состава российской стороны для переговоров по Украине
Владимир Путин назвал двух представителей России на переговорах по украинскому конфликту
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Со стороны России в числе переговорщиков по украинскому конфликту участвуют члены Министерства иностранных дел страны, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, а также помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
«Среди переговорщиков с российской стороны по Украине — МИД, Мединский и Ушаков», — заявил Путин в рамках рабочей поездки в Бишкек. Его слова при водит корреспондент URA.RU. Также глава государства подчеркнул, что спецслужбы России и Украины сохраняли взаимодействие всегда, в том числе в наиболее сложные периоды.
Ранее в ходе той же встречи в Бишкеке президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проинформировал Путина о том, что страна готова вновь предоставить свою территорию для проведения переговоров по урегулированию. Это произойдет при условии заинтересованности РФ в этом. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул необходимость организации консультаций по некоторым актуальным темам.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.