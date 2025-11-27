Путин назвал часть состава российской стороны для переговоров по Украине

Владимир Путин назвал двух представителей России на переговорах по украинскому конфликту Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Со стороны России в числе переговорщиков по украинскому конфликту участвуют члены Министерства иностранных дел страны, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, а также помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Среди переговорщиков с российской стороны по Украине — МИД, Мединский и Ушаков», — заявил Путин в рамках рабочей поездки в Бишкек. Его слова при водит корреспондент URA.RU. Также глава государства подчеркнул, что спецслужбы России и Украины сохраняли взаимодействие всегда, в том числе в наиболее сложные периоды.