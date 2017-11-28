Джигарханян после развода останется жить у бывшей жены

08:37 28 ноября 2017 1

Джигарханяну негде жить после развода Фото: Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не будет выписывать артиста из квартиры. Женщина намерена предложить бывшему мужу пожить у нее.

Пресс-секретарь Цымбалюк-Романовской Элина Мазур уточнила, что вопрос о том, где будет в дальнейшем жить актер, встал во время бракоразводного процесса. Выяснилось, что выписывать народного артиста СССР некуда. На данный момент Джигарханян находится в пансионате на лечении, куда актер вернется после неизвестно, передает kp.ru.

В итоге Цымбалюк-Романовская приняла решение, что не будет выписывать экс-супруга из квартиры и даже предложит артисту пожить у нее. По словам Мазур, Джигарханяну не понравилась ни одна из тех квартир, которые ему сняли друзья. Артист ночевал на новом месте пару дней, а затем возвращался в театр, в свои? кабинет. В общей сложности друзья актера потратили на аренду жилья более миллиона рублей.

Между тем, Мазур заявила, что Цымбалюк-Романовская не намерена мириться с Джигарханяном. «Виталина очень обижена на мужа, но считает, что все случилось в нужное время и было правильно», — сообщила Мазур, отметив, что бывшая жена боялась пережить Джигарханяна.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись 27 ноября, иск был удовлетворен одним из московских судов, писало Утро.ру. Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил, что женщина не возражала против расторжения брака, уточняла «Национальная служба новостей».