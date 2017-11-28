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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:37  28 ноября 2017 1

Джигарханян после развода останется жить у бывшей жены

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Джигарханяну негде жить после разводаФото: Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не будет выписывать артиста из квартиры. Женщина намерена предложить бывшему мужу пожить у нее.

Пресс-секретарь Цымбалюк-Романовской Элина Мазур уточнила, что вопрос о том, где будет в дальнейшем жить актер, встал во время бракоразводного процесса. Выяснилось, что выписывать народного артиста СССР некуда. На данный момент Джигарханян находится в пансионате на лечении, куда актер вернется после неизвестно, передает kp.ru.

В итоге Цымбалюк-Романовская приняла решение, что не будет выписывать экс-супруга из квартиры и даже предложит артисту пожить у нее. По словам Мазур, Джигарханяну не понравилась ни одна из тех квартир, которые ему сняли друзья. Артист ночевал на новом месте пару дней, а затем возвращался в театр, в свои? кабинет. В общей сложности друзья актера потратили на аренду жилья более миллиона рублей.

Между тем, Мазур заявила, что Цымбалюк-Романовская не намерена мириться с Джигарханяном. «Виталина очень обижена на мужа, но считает, что все случилось в нужное время и было правильно», — сообщила Мазур, отметив, что бывшая жена боялась пережить Джигарханяна.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись 27 ноября, иск был удовлетворен одним из московских судов, писало Утро.ру. Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил, что женщина не возражала против расторжения брака, уточняла «Национальная служба новостей».

Валерия Романова
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