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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:42  28 ноября 2017 0

Голливудский продюсер Вайнштейн добровольно ушел из Гильдии режиссеров США после секс-скандала

Вайнштейна обвинили в домогательствах Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет ПэлтроуФОТО: Wikipedia

Харви Вайнштейн решил покинуть Гильдию режиссеров США по собственному желанию. Ранее продюсер был вынужден уйти со всех занимаемых им постов.

Кинодеятель добровольно вышел из состава Гильдии режиссеров США, не дожидаясь принудительного исключения из организации, передает «Федеральное агентство новостей».

Британская академия кино и телевидения (BAFTA) уже заявила о намерении исключить продюсера из своей организации. Компания приостановила его членство после новостей о сексуальных домогательствах, сообщала «Национальная служба новостей». Поведение Вайнштейна сочли недостойным принципов академии.

Напомним, голливудского продюсера, работавшего над такими культовыми фильмами, как «Властелин колец», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», обвинили в домогательствах девушек-подчиненных. Скандал начался после заявлений журналистов The New York Times.

Дарья Рукачёва
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